Над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник за ночь

Средства ПВО ликвидировали 71 украинский дрон над регионами РФ за ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

29 БПЛА было сбито над Брянской областью, семь — над Курской областью, семь — над акваторией Черного моря. Пять дронов уничтожили над Липецкой областью, еще пять — над Смоленской областью.

По четыре дрона сбили над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.

Еще по одному БПЛА уничтожили в небе над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Рыбное в Запорожской области. Они продвинулись в глубину обороны ВСУ на этом направлении.

