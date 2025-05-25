Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

В воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщает РИА Новости .

Согласно данным онлайн-карты Минцифры, первые сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях в 21:47, а к 22:08 тревога распространилась на остальные регионы.

Эти события происходят на фоне заявления американского спецпосланника по Украине Кита Келлога, который призвал к немедленному прекращению огня. Его обращение последовало после возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной — первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина.

Однако вместо деэскалации конфликт продолжает обостряться. По данным Reuters, российские войска недавно нанесли крупнейший с начала СВО воздушный удар, выпустив за ночь 367 ракет и беспилотников по территории Украины, включая Киев. Особенно масштабной стала атака 24 мая, продолжавшаяся свыше шести часов с использованием ударных дронов «Герань» и баллистических ракет.