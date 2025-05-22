Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
В Харькове и Павлограде прогремели взрывы
В Харькове на северо-востоке Украины произошел мощный взрыв, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.
«В городе взрыв», — написал он, не уточняя деталей происшествия. Местные жители сообщают о сильной детонации в центральных районах Харькова, однако точное место и характер взрыва пока не установлены.
Одновременно в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, которая также действует в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
По данным издания «Общественное. Новости», взрывы также были зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области и в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей.
Ранее сообщалось о десятках сбитых российской ПВО беспилотниках ВСУ.