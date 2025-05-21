Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА в Подмосковье

сегодня в 23:10

ПВО перехватили три украинских дрона на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на столицу, уничтожив три воздушных цели ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий инцидента. Специалисты обследуют места падения обломков, обеспечивая безопасность на прилегающих территориях.

Число сбитых за день беспилотников ВСУ достигло 27.