Системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона, атаковавших столицу

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Собянин сообщил об уничтожении еще шести БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой попытке атаки на столицу с использованием беспилотников.

По его данным, расчеты ПВО Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили шесть вражеских БПЛА, летевших в направлении города. На местах падения обломков оперативно работают аварийно-спасательные службы.

Эта атака стала продолжением массированных ударов — за сутки системы противовоздушной обороны уже уничтожили 18 украинских беспилотников. Таким образом, общее количество перехваченных в среду дронов достигло 24 единиц.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.