сегодня в 13:16

Восемь беспилотников ВСУ уничтожили над Астраханской областью

В субботу над территорией Астраханской области с помощью дежурных средств системы противодействия беспилотным атакам ликвидированы восемь дронов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что целью ВСУ снова были объекты промышленного сектора Астраханской области.

По словам губернатора, при падении части обломков сбитых беспилотников возникли локальные возгорания, огонь оперативно потушили. Пострадавших в инцидентах нет.

Бабушкин напомнил жителям, что при обнаружении обломков или непонятных предметов не стоит подходить к ним близко, нужно сразу передать информацию в службу 112.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за ночь над регионами страны перехватили 55 дронов ВСУ. Из них шесть — над Астраханской областью.

