55 украинских беспилотников уничтожили над Россией за ночь
Минувшей ночью над семью регионами РФ сбили 55 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.
27 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской областью, два — над Курской областью, один — над Белгородской областью.
Ранее два человека пострадали при атаке украинцев на город Шебекино Белгородской области. Им оказана медпомощь.
