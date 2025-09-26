Еще два человека пострадали от атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Противник продолжает атаковать Белгородскую область беспилотниками, пострадали два человека при атаке БПЛА на соцобъект в городе Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавшие обратили за помощью к медикам. Лечить они будут амбулаторно.

По его словам, в поселке Малиновка дрон ударил по частному дому, там посечена крыша, в селе Нечаевка повреждено помещение предприятия, перебит газопровод. На участке дороги Ясные Зори — Бочковка из-за атаки БПЛА повреждена кабина грузовика.

Как рассказал губернатор, в Грайвороне украинский беспилотник сдетонировал на парковке административного здания. Из-за этого был осколками посечен кузов легковой машины. В селе Козинка FPV-дрон разрушил гараж и повредил авто, а еще загорелся частный дом.

В селе Двулучное от детонации дрона посечены окна в частном доме, добавил Гладков. В хуторе Бабка от удара больше нет двух нежилых домов и хозпостройки.

Он отметил, что в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал припаркованную машину, у нее пострадали стекла и кузов. Еще из-за детонации были повреждены фасады и окна в доме, в двух постройках. Второй БПЛА сдетонировал о землю, из-за этого в двух частных домах посечены крыши и заборы. После атаки также повреждено авто.

В хуторе Плотвянка от удара дрона в огне сгорела хозпостройка. В селе Коновалово после детонации повреждены стекла и ограждение двух домов. В районе хутора Шаховка сельхозпредприятие атаковано беспилотником — в одном из корпусов повреждена крыша.

