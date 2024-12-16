Воробьев: реабилитационные центры для участников СВО работают в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев добавил, что по президентскому проекту был построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых. Центр работает уже около 3 месяцев. Раненые бойцы получают в нем необходимые навыки адаптации.

Ранее губернатор рассказал, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке. Задача властей вместе с общественниками и волонтерами — сопровождать тех, кто столкнулся с той или иной сложностью.