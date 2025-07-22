Воробьев пообщался с детьми участников СВО, отдыхающими в лагере «Литвиново»

Третий год подряд в подмосковном лагере «Литвиново» отдыхают дети, чьи родители защищают Россию в зоне СВО или уже вернулись из нее. В оздоровительное учреждение приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы пообщаться с ребятами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2025 году в «Литвинове» собираются принять 3,5 тыс. детей. Их возраст — от 7 до 15 лет.

«Мы сегодня приехали в наш самый большой лагерь „Литвиново“, чтобы пообщаться с ребятами, узнать, как настроение, какие планы, что их волнует, интересует, и, конечно, проверить, как все работает. Это уникальное место, которое очень нравится детям. Здесь своя атмосфера. Сейчас идет уже четвертая смена, всего их шесть. И уже думаем, как в следующем году организовать еще больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное. Ребята здесь общаются, активничают, занимаются спортом, кто-то играет в волейбол, кто-то в боулинг, и многие говорят, что хотят приехать еще раз, что очень приятно», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев добавил, что вопрос летнего отдыха актуален. В Московской области работает около 130 детских лагерей. Есть и частные, и федеральные, и областные. Отдых, питание и обеспечение безопасностью делают на достойном уровне.

«Хочу поблагодарить педагогов, у которых непростая, но очень важная и добрая работа, вожатых, воспитателей. Здесь проходят практику студенты педагогических вузов, а также в этом году работают наши спасатели — учат ребят завязывать узлы самоспасения, оказывать первую помощь и так далее. Все это безусловно важно и, самое главное, нравится детям», — отметил Воробьев.

Отдых в «Литвиново» в 2025 году

В 2025 году в лагере будет шесть тематических смен — патриотическая, спортивная, театральная, краеведческая, творческая и космическая. Они длятся по две недели.

Для детей проводят разные кружки, экскурсии, военно-патриотические игры. Они играют в теннис, боулинг, мини-гольф, футбол, плавают. Дети могут посещать спортивно-развлекательный комплекс, библиотеки и бассейны.

Вожатая 8-го отряда Полина Большакова, работающая в «Литвиново» седьмой год, рассказала, что воспитанники приехали хорошие, способные и талантливые. Они участвуют во всех мероприятиях, оказывают помощь вожатым. Те, в свою очередь, стараются ответить тем же.

Спортивное развитие в лагере

Сейчас проходит спортивная смена под названием «Юные олимпийцы». В рамках нее для детей организовывают встречи с чемпионами, мастер-классы, тематические квесты, проводят тренировки по танцам. Дети сдают нормы ГТО, участвуют в импровизированных олимпийских играх. Также, состоялась церемония зажжения «олимпийского огня».

Инструктор по физической культуре Илья Васильев поделился, что для детей организовывают веселые старты, эстафеты и другие соревнования. Важно, чтобы все отряды в этом участвовали. Дети классно и весело проводят в лагере летние каникулы.

Васильев добавил, что приезжает в «Литвиново» четыре года подряд. Он считает детский лагерь своим вторым домом и семьей. Налаживать детский досуг летом для него — больше, чем работа.

Губернатор о важности воспитания и профессионализме

Воробьев ответил на вопросы ребят о собственных увлечениях, любимых книгах, выборе профессии. Также после обеда от команды губернатора Подмосковья все получили мороженое.

«Руководить регионом — это сложно, большая ответственность, но, безусловно, это очень почетно. И вознаграждением служит доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены — может быть это дорога, может быть, школа или другие важные для вас или ваших близких вещи», — поделился губернатор.

Работа доставляет удовольствие, когда человеку нравятся вещи, которыми он занимается. Если такого чувства нет, то не выйдет ни мост возвести, ни школу отремонтировать, добавил Воробьев.

«В „Литвиново“ работают ребята, которые занимаются воспитанием. Вместе с командой директор отвечает за каждого из вас, должен сделать так, чтобы кормили вкусно, чтобы вам здесь понравилось, было интересно и весело. Я всегда благодарю педагогов и воспитателей за то, что они помогают вам раскрывать таланты», — сказал губернатор Московской области.

Мнение детей бойцов о лагере

Папа Сони, которая приехала в «Литвиново» из Луховиц, сражается в зоне СВО. Девочка поделилась с Воробьевым, что отец привез ей с линии боевого соприкосновения собаку.

Соня отметила, что питомца они назвали именем Жу-жу. Когда отец приезжал в Подмосковье, постоянно был рядом с ней. В данный момент мужчина вернулся в зону спецоперации.

Девочка добавила, что состоит в восьмом отряде. Она получает удовольствие от лагеря. По словам Сони, в нем интересные развлечения, вкусная пища, разные кружки. Ей больше всех нравится бисероплетение.

15-летний Илья из Кубинки рассказал, что уже третий раз отдыхает в «Литвиново». Он сказал, что там неплохой коллектив, добрые вожатые, множество концертов и мероприятий. К ним ведут подготовку. Кормят в лагере хорошо.

Илья добавил, что его отец — военный. Он участвует в спецоперации и выполняет сложную работу, с которой справится не каждый. Парень отметил — чтобы быть военным, нужны мужество и отвага. Молодой человек добавил, что гордится отцом.

Направления работы «Литвиново»

Летом 2025 года в «Литвинове» при поддержке МЧС в первый раз сделали большой палаточный лагерь. Он принимает 100 мест в смену. Там спасатели учат детей оказывать первую помощь, рассказывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях и совместно отрабатывают полученные навыки на практике.

Директор детского оздоровительного лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев рассказал, что все смены имеют определенную направленность. В данный момент проходит спортивная. Смена посвящена разным видам спорта. Дети участвуют в соревнованиях друг против друга.

В ближайшее время в «Литвиново» должны приехать олимпийские чемпионы, поделился Еремейцев. Главная цель лагеря заключается в том, чтобы дети отдохнули, получили позитивные эмоции и начали новый учебный год.

Директор «Литвиново» добавил, что каждую смену в лагере могут отдохнуть 600 детей участников СВО. В 2025 году немного увеличили программу. Начал функционировать палаточный лагерь, созданный вместе с МЧС. Он дал возможность охватить еще большее количество ребят.

За лето в нем смогут отдохнуть примерно 500 детей. 200 уже приняли, добавил Еремейцев.

Директор детского оздоровительного лагеря рассказал, что на территории «Литвиново» есть скалодром, панда-парк. Там дети проходят веревочный курс, их обучают спасанию людей. Воспользоваться этими развлечениями могут все.

С декабря на базе лагеря в Наро-Фоминском городском округе заработало еще одно направление — реабилитация вдов/вдовцов погибших участников спецоперации и их несовершеннолетних детей. За это время ее прошли около 113 женщин и 163 ребенка.

Суммарно в Московской области функционируют 123 детских лагеря. За лето в них съездят около 100 тыс. человек, в том числе по льготным путевкам (5 тыс. детей участников СВО, 6,4 тыс. детей-инвалидов и 880 детей из Курской и Белгородской областей). Для тех, у кого многодетная или приемная семья, от области выделят денежную компенсацию в размере до 18 тыс. рублей.

Также 4,5 тыс. детей за счет региона направят в лагеря Краснодарского края (2 тыс. детей участников СВО, 2 тыс. из малообеспеченных семей и 400 детей из ДНР).