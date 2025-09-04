Воробьев: память о Герое России Щукине будет жить во всем Подмосковье

В подмосковном Подольске в школе №30 состоялось официальное открытие мемориальной доски имени Героя России Артема Щукина. На церемонии присутствовали родители Щукина, его вдова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На церемонии открытия мемориальной доски, которая является третьей по счету, Андрей Воробьев подчеркнул, что память об Артеме Щукине будет жить во всем регионе.

«Пусть память об Артеме Щукине живет в сердцах подольчан, в стенах этой школы и во всем Подмосковье. И пусть его подвиг вдохновляет новых героев — смелых и честных», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Артем Щукин родился в Калужской области, там же и учился. Школу он закончил с золотой медалью. В 2014 году семья молодого человека приняла решение переехать жить в подмосковный Подольск.

Он с отличием окончил Рязанское гвардейское училище ВДВ. За его плечами опыт операций в Сирии, Венесуэле и четырех командировок в зону СВО. Под непрекращающимся огнем ВСУ, разведчик Артем Щукин из 45-й бригады ВДВ храбро сражался до конца, защищая сослуживцев.

Среди наград Щукина — орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ».

4 сентября Артему Щукину исполнилось бы 29 лет. Третью мемориальную доску открыли в день его рождения в школе, где работает его мама Татьяна Щукина.

Первую мемориальную доску установили в школе, где Щукин учился в Калужской области, а вторую — на доме в Подольске, где он жил в последние годы.