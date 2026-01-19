Воробьев: 388 участников СВО с инвалидностью получили помощь на ремонт жилья

В рамках программы регионального парламента 388 участников СВО с инвалидностью уже получают адресную помощь на ремонт жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов Воробьев обратил внимание на волонтеров и депутатов и обратился к ним со словами благодарности за адресную помощь для участников СВО с инвалидностью.

«Я хотел <…> поблагодарить региональных депутатов: 388 участников СВО с инвалидностью по программе регионального парламента получают адресную помощь на ремонт. Прошу эту работу дальше сопровождать и быть на постоянном контакте с нашими ребятами», — сказал Воробьев.

Также губернатор отметил, что в каждом городском округе должна бесперебойно работать система помощи участникам СВО, ветеранам и их семьям. Эта тема регулярно звучит на обсуждении у правительства Подмосковья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.