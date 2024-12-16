Волонтеры из Богородского округа организовали производство сухих пакетов первых блюд для бойцов СВО

При Храме Троицы Живоначальной в Старой Купавне действует полевая кухня «Варяг». Добровольцы организовали производство сухих пакетов первых блюд (супы, борщи), перекусы из орехов и сухофруктов для бойцов, находящихся в зоне СВО, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Депутаты Богородского округа и ребята из «Молодой гвардии» посетили производственное помещение и принесли необходимые продукты. Ранее волонтеры просили помощи в закупке сухофруктов и орехов для приготовления быстрых питательных перекусов для бойцов. Депутаты с радостью откликнулись на просьбу и доставили все необходимое для 350 готовых порций витаминных смесей.

Группу «Варяг» организовала прихожанка Татьяна Забродина. Её мужа мобилизовали. Позывной был «Варяг». После серьёзного ранения он не смог вернуться в строй защитников Отечества, но связь с боевыми товарищами поддерживал.

Поначалу волонтёры делали для бойцов сублимированные домашние супы. Татьяна вместе с сёстрами мужа начала изготавливать супы из высушенных овощей и мяса, с добавлением ароматных специй. Так появились борщ, харчо, гороховый и грибной супы «Варяг». Объём порции рассчитан на то, чтобы её можно было заварить в походной кружке. Сейчас их отправляют во многие подразделения. Новые продовольственные наборы тоже полюбились бойцам. Заказы стали приходить со всего фронта.

Каждая партия приготовленных блюд несёт не только питательную ценность, но и душевное тепло, которое так важно для ребят, находящихся в зоне СВО.

Активисты и депутаты смогли ознакомиться с работой кухни и задать вопросы волонтёрам о текущих потребностях.

«По заявке волонтеров приобрели необходимую провизию и передали её волонтерам. Вместе с провизией мы написали записки бойцам, поздравив их с наступающим Новым годом и пожелав вернуться живыми и здоровыми. Благодарю всех, кто помогает нашим ребятам. Всем волонтерам — спасибо за Вашу помощь и труд!» — отметил депутат Сергей Мелин.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.