Волонтер СВО: в зоне спецоперации раны людей невидимы глазу, но ощущаются сердцем

Волонтер в Волоколамском округе, депутат «Единой России» в местном Совете Светлана Маменко рассказала о погонях вражеских беспилотников, героизме российских бойцов и встрече с будущим супругом на фронте, сообщает пресс-служба партии.

После десятков выездов в зону СВО женщина признается — гуманитарная миссия оказалась намного сложнее, чем ожидалось изначально.

К волонтерскому движению Светлана присоединилась сразу после начала спецоперации.

«Первая поездка показала мне истинную природу военных конфликтов. Люди становятся хрупкими, раны невидимы глазу, но ощущаются сердцем», — говорит волонтер.

Однако именно на фоне этой боли особенно остро ощущается ценность простого человеческого участия. По ее словам, встречи с бойцами наполняют душу радостью и гордостью, ведь именно так ты осознаешь, что делаешь нечто значимое.

«Мы не военные, всегда приезжаем в обычной гражданской одежде. Многие матери и жены просят нас проверить здоровье их близких, убедиться, что у них все в порядке. Мы становимся своеобразной нитью, соединяющей фронт и дом. Даже будучи уставшими, неумытыми и в грязном спортивном костюме, мы приносим с собой частичку домашнего тепла, и бойцы это чувствуют», — отмечает Светлана.

Одним из самых ярких эпизодов в работе стала доставка гуманитарного груза в Херсонскую область. Команда находилась на крайней точке разгрузки, ожидая сопровождения до полевого госпиталя, расположенного недалеко от линии боевого соприкосновения.

«Нас ждал неприятный сюрприз — беспилотник с боевым зарядом. Парни немедленно предупредили нас по телефону, чтобы мы не останавливались на блокпосте. Мы успели проехать, но вскоре раздался мощный взрыв», — вспоминает она.

Опасность не миновала: поблизости кружил второй дрон, готовый нанести удар.

«Парни быстро спрятали нас в кустарнике под деревьями. Было темно, комендантский час приближался, и мы боялись, что не сможем выбраться вовремя», — рассказывает Светлана.

Самым трогательным моментом, по ее словам, стала помощь молодого солдата Магомеда из Дагестана.

«Магомед, невысокий худощавый парень из Буйнакска, сел в нашу машину и, высунувшись из окна с автоматом, прикрыл нас от возможного удара дроном. Затем, когда мы наконец выбрались на открытое пространство, местные бойцы буквально заслонили нас своими телами, укрыв под кронами огромных дубов. Минуты ожидания казались вечностью, пока приборы не показали, что дрон удалился», — с дрожью в голосе вспоминает она.

Этот случай оставил глубокий след в памяти Светланы.

«Даже сейчас, вспоминая это, у меня на глазах выступают слезы. Тогда я ясно поняла, что мы действительно одна страна, мы готовы защищать друг друга ценой собственной жизни. Неважно, откуда ты родом — мы все объединены общей целью», — говорит волонтер.

Подобные моменты заставляют особенно остро ценить мирную жизнь, близких людей и те простые человеческие связи, которые дают силы идти дальше, признается Светлана.

Личная жизнь тоже оказалась связана с ее волонтерской деятельностью. В ходе одной из поездок в зону СВО Светлана встретилась с будущим супругом, который оказался ее земляком.

«Наше знакомство началось с простой помощи, мы привезли ему бронежилет. Потом оказалось, что мы выросли буквально на соседних улицах. Через месяц мы встретились вновь, он уже начал мне писать, а через какое-то время предложил руку и сердце. В общем, очень настойчивый и настырный человек оказался, а теперь вот мы рука об руку идем дальше», — смеется она.

Светлана уверена, что ее опыт может вдохновить молодых людей, готовых встать на защиту интересов страны и вносить позитивные изменения в общество.

«Мы — одно целое, наши общие усилия способны преобразить мир вокруг нас», — подчеркивает она.

Желание преображать свою страну стало для Светланы главным стимулом вступить в «Единую Россию» — еще в 2007 году. С 2019 года она является депутатом в местном Совете, членом фракции «Единая Россия».

«Я стремилась стать частью команды единомышленников, которые поддерживают взгляды большинства людей. Чтобы поспособствовать благополучию родного округа, всего Подмосковья. Ну и конечно, „Единая Россия“ — это партия нашего президента Владимира Путина: как человек, который поддерживает главу государства, я не могла не вступить в его партию», — добавила Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.