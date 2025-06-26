сегодня в 16:33

Воевавший на СВО мигрант обратился к «Русской общине»

«Русская община» помогла воевавшему на СВО иностранцу Шарифхудже Ермахмадову. Он служил в ЧВК «Вагнер» и получил ранение на передовой, но столкнулся с «бюрократическими проблемами» при оформлении госнаград, сообщила пресс-служба организации.

В «Общине» заявили, что Шарифхуджа проявил героизм на фронте, за что удостоился медали «За отвагу» и регалий ЧВК «Вагнер». Однако у армейца возникли трудности с официальным оформлением регалий.

Для решения проблемы военный обратился к участникам «Русской общины» в Боровском районе Калужской области.

«Русская Община помогла решить этот вопрос, и теперь факт его награждения медалью „За отвагу“ зафиксирован в военном билете», — сообщили активисты.

Сотрудники военкомата с понимаем отнеслись к проблеме бойца и оперативно решили вопрос, добавили в организации.

«Русская Община всегда поддерживает участников СВО и готова помогать всем вне зависимости от национальности», — заключили активисты.