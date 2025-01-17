Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ полностью освободят Курскую область от ВСУ к концу зимы 2025 года, сообщает Инфо24 .

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с августа 2024 года российские Вооруженные силы смогли вернуть под контроль приблизительно 63% территорий Курской области, ранее захваченных ВСУ. Ведомство уточнило, что удалось освободить около 800 кв. км оккупированных земель. Также в министерстве отметили, что с начала 2025 года были освобождены 4 населенных пункта в данном регионе.

Дандыкин отметил, что группировка ВСУ была значительной, насчитывающей около 20 бригад, большинство из которых уже уничтожены. Противник все еще пытается перебрасывать резервы, однако эксперт уверен, что скоро российские войска полностью освободят Курскую область.

«Вполне вероятно, что в ближайшее время российским войскам удастся взять в котел украинскую группировку, благодаря чему получится выбить ВСУ из региона к концу зимы», — отметил Дандыкин.

Он также добавил, что приостановка транзита газа через Украину может ускорить процесс освобождения региона. По его словам, российские военные теперь могут активнее и свободнее проводить боевые операции в районе Суджи, где располагается компрессорная газовая станция, использовавшаяся для транспортировки газа в страны Европейского союза.

Менее 500 кв. км территории Курской области остаются под контролем ВСУ. Это не так много, заключил эксперт.