Военный эксперт Насонов назвал провокацией атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские атаки на Белгородскую область не имеют военного и тактического смысла, это именно провокация во время важного политического диалога между РФ и США, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Это совершенно не тактическое решение и в целом, не военное, а исключительно политическое. Хочу напомнить, что перед каждым внешнеполитическим решением, которые проводит Россия, осуществляется провокация», — сказал Насонов.

В пример военный эксперт приводит недавнюю самую массовую атаку российской территории боевыми дронами и вторжение ВСУ в Курскую область.

Говоря о Белгородской области, Насонов отмечает рельеф местности, который преимущественно лесной. Держать оборону в такой локации легко.

Что до попыток ВСУ атаковать Белгородскую область, то тут собеседник настроен скептически. Количество снаряжения, боевой техники и моральный дух украинских солдат говорит не в их пользу.