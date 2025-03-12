Военный эксперт Марочко: Украина увеличивает группировку на севере ДНР

Руководство ВСУ увеличивает группировку сил рядом с населенными пунктами Заречное и Колодези на севере Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Были собраны и проанализированы разведывательные данные. Согласно им, количество боевиков противника рядом с Заречным и Колодезями в ДНР увеличилось.

В качестве главного пункта для осуществления логистики ВСУ применяют Ставки. Населенный пункт используется для переброски оружия, техники, боеприпасов. Также там противник соорудил командный пункт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ активизировались в регионе. Противник перебрасывает солдат из Курской области в Донецкую Народную Республику.