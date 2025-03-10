Из-под Курска в ДНР: ВСУ перебрасывают бойцов и повышают активность в регионе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале об активизации ВСУ на территории региона, сообщает «Царьград» .

По его словам, киевский режим осуществляет переброску личного состава с Курского направления в ДНР.

Пушилин отметил, что противник значительно увеличил свою активность и количество контратак на различных участках фронта в ДНР. Несмотря на понесенные потери, вражеские силы продолжают предпринимать попытки наступления в окрестностях и близлежащих населенных пунктах.

Кроме того, ВСУ стремятся организовать масштабное наступление в районе Дзержинска, однако ситуация там остается стабильной и контролируемой. Пушилин также добавил, что на краснолиманском направлении российские подразделения смогли улучшить свои тактические позиции за последние несколько дней.