Военных ВСУ заставляли торговать шаурмой вместо участия в боях под Покровском

В Покровском районе украинский офицер почти два года заставлял подчиненных торговать шаурмой вместо службы в войсках. Незаконные действия военного нанесли государству ущерб на 4 млн гривен, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Страну.ua».

Фигурант дела — замначальника одного из подразделений украинской армии. Его подчиненные находились в зоне боевых действий и получали боевые выплаты, но не участвовали в военных операциях. Командир заставил их построить магазин, в котором они впоследствии готовили фастфуд и продавали его.

На протяжении двух лет шаурмистами руководила жена офицера, который заставлял их работать. Сейчас командир-предприниматель задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее в Сумах убили украинского журналиста, который расследовал коррупцию в ВСУ.

