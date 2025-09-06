Украинский журналист убит в Сумах после расследований о коррупции в ВСУ
В Сумах убит украинский журналист-расследователь Александр Тахтай, известный критикой командования ВСУ и публикациями о коррупционных схемах при строительстве оборонительных укреплений в Сумской области
Как сообщили российские силовые структуры РИА Новости, это уже второе покушение на журналиста за последний месяц.
Тахтай привлек внимание украинских силовиков после разоблачительных публикаций о руководителях областной администрации, полиции и вооруженных сил. Его материалы содержали сведения о фирмах и лицах, нажившихся на строительстве фортификационных сооружений.
Журналист также занимался расследованиями о нарушениях со стороны военнослужащих ВСУ в регионе и отличался пророссийскими взглядами в своих публикациях.