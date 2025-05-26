Военные сбили летевший на Москву беспилотник

сегодня в 12:48

Российские военные уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Дрон сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Экстренные службы работают на месте падения фрагментов уничтоженного дрона. Информации о наличии разрушений или пострадавших не приводилось.

По данным СМИ, беспилотник могли уничтожить в подмосковных Бронницах. Жители рассказывали, что слышали серию взрывов в небе. О разрушениях не сообщалось.

Поздним вечером 25 мая и ночью 26 мая российские военные также отразили атаку БПЛА на Москву, заявлял Собянин.