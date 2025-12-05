Военная прокуратура в Подмосковье восстановила права отца погибшего военнослужащего

сегодня в 18:06

98-я военная прокуратура гарнизона отреагировала на обращение родственника участника специальной военной операции, погибшего при исполнении долга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что чиновники областного военного комиссариата допустили нарушение: они вовремя не решили вопрос о выдаче отцу погибшего бойца удостоверения члена семьи ветерана боевых действий.

Для устранения этого нарушения военный прокурор гарнизона направил военному комиссару области соответствующее представление. После его рассмотрения права заявителя были полностью восстановлены: удостоверение оформлено и вручено отцу на руки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.