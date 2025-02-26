«Военная хроника» выпустила новый клип Юты, который называется «Русские». В этой песне певица передает чувство силы и поддержки, которую должны почувствовать российские войска, сообщает RT .

Каждое слово и мелодия наполнены энергией, и безусловно это ощущают и солдаты. Юта уже не раз выступала в зоне боевых действий и знает, какова жизнь на фронте.

Она говорит, что слово «русские» — это не просто о национальности. Это больше, чем просто слово. Это философия жизни и гордость за свою страну. Сейчас за родину сражаются люди разных народов — татары, чуваши, чеченцы — и все они вместе.

«Все они — русские, а значит, победители!» — отметила Юта.

Для Юты это единство символизирует победу и показывает силу и сплоченность народа, который защищает свою землю.

Ранее глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила клип на композицию «Я останусь с тобой», которая была записана совместно с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.