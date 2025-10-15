«Военная хроника» описала, как можно использовать ядерное оружие на Украине

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) стоит рассматривать как инструмент для решения конкретных боевых задач в зоне СВО. «Военная хроника» описала, как именно его может использовать Россия на Украине.

Распространено заблуждение, что ТЯО в случае его применения на Украине якобы может быть направлено против мирных граждан. Однако такое оружие предназначено для поражения вражеских военных целей, а не для террора населения.

ТЯО способно поразить наиболее укрепленные и эшелонированные позиции противника, которые обычным оружием не достать. Кроме того, тактическим ядерным оружием по ключевому участку обороны можно создать широкий проход, который обескровливает фронт противника, после чего войска спокойно могут начать прорыв.

В рамках военной доктрины РФ ТЯО рассматривается именно как средство, способное обеспечить условия для крупного наступления. Сразу после серии ударов в район вводятся мобильные подразделения с противорадиационной защитой. Главная задача таких войск — быстро выйти в тыл противника и не дать его силам перегруппироваться. Между тем с помощью радиоактивного заражения можно создать заградительные зоны, которые способны помешать быстрому подходу резервов врага.

Ранее Украина попросила у США ядерное оружие. В Раде считают, что этот шаг станет гарантией безопасности страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.