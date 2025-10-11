«Подлинные гарантии безопасности»: Украина попросила у США ядерное оружие

Соболев подчеркнул, что после окончания боевых действий Киеву не нужны будут формальные соглашения. Украине понадобятся «подлинные гарантии безопасности».

Депутат Рады считает, что настоящим сдерживающим фактором может оказаться передача ядерного оружия США Киеву. Штаты уже размещали такие боеголовки в 5 государствах, входящих в НАТО. В последний раз они были переданы Турции. Также США отправили боеголовки Италии, Германии, Нидерландам и Бельгии.

Помимо этого, Соболев порекомендовал Верховной раде после проведения переговоров с Соединенными Штатами разрешить разместить такое оружие на своей территории.

