«Военная хроника»: кубинцы будут эффективно воевать, если их интегрируют в ВС РФ

Кубинцев сначала нужно будет обучать работе с современной техникой РФ, тактикой армии, системами связи и процедурам взаимодействия. Это может занять месяцы, когда бойцам будут проводить интенсивную подготовку и интеграцию. Поэтому на фронте они быстро не появятся.

Также для эффективной работы кубинцев на земле, их следует полностью интегрировать в структуру подразделений ВС РФ — с единым командованием и другим. Без этой работы иностранцы рискуют оказаться «чужими» на поле боя, это может произойти из-за проблем с управлением и особенно из-за языкового барьера. База для данной работы в армии есть.

Соглашения России и Кубы о военном сотрудничестве включают пункт о том, что зарубежные военные могут обучаться и повышать свою квалификацию в российских военно-учебных заведениях. После этого таких бойцов можно будет привлекать к управлению кубинскими (или смешанными) подразделениями в зоне спецоперации.

Основная проблема — эффективность зарубежных военных определяется не только их численностью, но качеством интеграции в систему боевого управления, уровнем подготовки, материально-техническим обеспечением, скоростью обучения и т. д. Важно, насколько РФ готова к приему кубинцев и сколько времени на их обучение планируется.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что Северная Корея в три раза увеличивает свой военный контингент в зоне СВО. А также он попросил отправить на спецоперацию «стотысячную ЧВК из Кубы».

