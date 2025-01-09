Российский военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале заявил, что Москва не пойдет на «обмен территорий» Курской области на земли, взятые под контроль в ходе СВО. По мнению журналиста, после освобождения российского региона также не стоит ждать прекращения огня.

«Уже можно с уверенностью сказать, что никакого „обмена территорий“ Курской области не будет», — написал Романов.

Таким образом военкор отреагировал на данные украинских осинтеров, свидетельствующие, что российские силы продвинулись в сторону Малой Локни в Курской области. По мнению Романова, у армии вторжения в Курской области «перспективы только на два варианта» — либо погибнуть, либо отступить.

Тем временем украинские аналитики из проекта Deep State заявили, что ВСУ также утратили контроль над курскими деревнями Александрия, Кругленькое, Николаевка и Леонидово.