У потенциальных противников не будет даже мыслей о нападении на Россию, если у страны будет необходимый уровень боевых возможностей и боеготовности армии. Такое мнение выразил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале , комментируя слова главы Морской коллегии Николая Патрушев о том, что на учениях НАТО тренируют сценарий захвата Калининградской области.

«Знаете, когда не будет никаких угроз войны с нашей Россией? Когда уровень боеготовности и боевых возможностей (не только стратегических, ядерных, но и тактических, это я про рядового солдата) будут такими, что враг, потенциальный противник, даже думать не посмеет проводить вот такие учения, которые сегодня НАТО проводит на Балтике, тренируясь захватить Калининград», — высказался военный корреспондент.

По мнению Сладкова, России необходимо выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае стране грозит новый конфликт против киевского режима, полагает журналист.

Следков также уверен, что у России есть «один путь к спокойствию» — максимально развитая армия с большим подготовленным резервом.

Ранее Александр Сладков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с душевнобольным из-за введения им новых санкций против российских журналистов.

