Военкор Поддубный показал, как «Солнцепек» выжигает укрытия ВСУ в зоне СВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) «Солнцепек» на южно-донецком направлении специальной военной операции.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие «Восточной» группировки войск наносят массированный ракетный удар по позициям противника. При поражении цели происходят мощные взрывы.

«Грозное оружие переднего края — „Солнцепек“ — выжигает укрытия боевиков на южно-донецком направлении», — говорится в сообщении.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали женскую штурмовую группу ВСУ под Красноармейском. Она попала под удары артиллерии и беспилотников.