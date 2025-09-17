Украинцы старше 60 лет теперь могут вступить в ряды ВСУ. О наборе пенсионеров в украинскую армию заявили местные чиновники, сообщает в Telegram-канале военкор Александр Коц.

На Украине заявили, что мужчины старше 60 лет теперь могут «добровольно вступить в ВСУ». Также местные чиновники разослали ТЦК «алгоритмы действий по принятию пенсионеров в армию».

«Не удивимся, если после этого „добровольцев“ начнут отлавливать на улицах и запихивать в бусик принудительно», — написал Коц.

Он добавил, что мужчины старше 60 лет могут помочь на фронте в том случае, если у них есть опыт штабной работы и командования войсками, а также если они владеют редкими военными специальностями. Коц считает, что ВСУ набирают пенсионеров, потому что украинской армии нужно «пушечное мясо, чтобы затыкать дыры на фронте».

Также, по его мнению, Киев таким образом пытается избавиться от поколения, которое помнит советское русско-украинское прошлое.

Ранее Украина решила провести экстренную мобилизацию из-за крупного обвала линии фронта. Она направила на это 500 млн гривен (12 млн долларов США).