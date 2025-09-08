Украина выделила 12 млн долларов на проведение экстренной мобилизации

Украина направила 500 млн гривен (12 млн долларов США) на организацию экстренной мобилизации. SHOT выложил еще одну партию слитых в сеть российскими хакерами секретных документов Киева.

В семи украинских регионах сформировали оперштабы при областных военных администрациях. Они регулярно обновляют информацию о жителях и отлавливают людей для отправки в ВСУ.

В городах с населением больше миллиона человек сотрудники ТЦК работают круглосуточно. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Дополнительные пункты создали на спортивных аренах и иных масштабных административных зданиях. Также проводят рейды по местам, где собирается больше людей. При этом покидать Украину не могут люди в возрасте от 22 до 60 лет.

Доступ к секретным файлам получили и передали российские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus.

Ранее сообщалось, что Киев собирается срочно мобилизовать в ВСУ примерно 122 тыс. человек из-за крупного обвала линии фронта. Больше всего людей собираются призвать в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.