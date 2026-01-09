сегодня в 10:10

Военкор Коц: целью «Орешника» под Львовом было подземное газовое хранилище

Целью российского ночного удара «Орешником» по Украине было Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище, сообщил военкор Александр Коц.

Он уточнил, что данное газовое хранилище имеет проектную емкость 17,05 млрд кубометров, а это свыше 50% от общей мощности всех украинских хранилищ.

«Украинское воздушное командование „Запад“ заявило, что скорость ракеты составила 13.000 км в час», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Также он напомнил, что способность выдерживать сверхвысокие температуры — ключевая характеристика для гиперзвукового оружия. Не каждый материал может выдержать сильный жар, который возникает при трении о воздух. В отечественных гиперзвуковых боевых блоках широко используются сложные композиционные материалы.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар «Орешником» в ответ на атаку Киева на резиденцию президента страны Владимира Путина.

