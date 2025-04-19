Военкор Филатов: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие

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«18:29 мск FPV противника летят», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Кроме того, артиллерия противника продолжает работу на покровском направлении специальной военной операции, добавил Филатов.

В субботу президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО. При этом глава государства подчеркнул, что бойцы ВС РФ должны быть готовыми к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Киева.