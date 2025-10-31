Во Владимире закрыли детсад, школу и въезд в микрорайон после атаки ВСУ
Фото - © РИА Новости
Во Владимире из-за пожара на подстанции после атаки БПЛА ВСУ был закрыт въезд в один из микрорайонов. Детей отправили на дистанционное обучение, сообщают «Осторожно, новости».
Ближайшие дома, находящиеся рядом с подстанцией в микрорайоне Энергетик, пришлось эвакуировать. Въезд и выезд в микрорайон ограничили.
Было поставлено на паузу обучение в школе и детском саду. Занятия организуют дистанционно.
Перестал ходить общественный транспорт.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира.
Ночью с 30 на 31 октября российские средства ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.
