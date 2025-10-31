сегодня в 10:40

Во Владимире закрыли детсад, школу и въезд в микрорайон после атаки ВСУ

Во Владимире из-за пожара на подстанции после атаки БПЛА ВСУ был закрыт въезд в один из микрорайонов. Детей отправили на дистанционное обучение, сообщают « Осторожно, новости ».

Ближайшие дома, находящиеся рядом с подстанцией в микрорайоне Энергетик, пришлось эвакуировать. Въезд и выезд в микрорайон ограничили.

Было поставлено на паузу обучение в школе и детском саду. Занятия организуют дистанционно.

Перестал ходить общественный транспорт.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира.

Ночью с 30 на 31 октября российские средства ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.

