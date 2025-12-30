Власти Украины эвакуируют людей из Черниговской области

Украинские власти в первый раз начали эвакуировать людей из пограничных населенных пунктов в Черниговской области. Вывезти жителей собираются из 14 населенных пунктов, сообщает « Операция Z: военкоры русской весны ».

Эвакуацию проводят из Семеновской, Городнянской, Новгород-Северской и Сновской общин. Такие действия украинские власти часто предпринимают, когда ожидают наступления ВС РФ.

До этого украинские власти отмечали, что знают о подготовке российский войск к наступлению. Однако Черниговская область, по словам руководства ВСУ, к атаке не готова.

23 декабря экстренные отключения света произошли в Черниговской области Украины. Это случилось после того, как ВС РФ атаковали военную и энергетическую инфраструктуру противника с использованием 150 беспилотников «Герань», крылатых ракет «Калибр» и Х-101.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.