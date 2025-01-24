Власти: цыганский барон не живет в атакованном ВСУ доме под Рязанью

Власти: в обстрелянном под Рязанью доме жил не цыганский барон

В рязанском Дядькове в частном доме, загоревшемся при налете БПЛА, не жили цыгане. Там проживала семья из пяти человек, сообщает YA62.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — заявили власти.

Ранее Mash заявлял, что в Дядькове дрон атаковал дом цыганского барона по имени Антон. Утверждалось, что в момент атаки в жилье находилось 18 человек, в том числе 12 детей. После налета БПЛА в доме вспыхнул пожар.

Ночью украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. По информации СМИ, при налете пострадал 53-летний сторож, получивший осколочные ранения и перелом большой берцовой кости.