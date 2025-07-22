Власти Талдомского округа отправили очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Во вторник представители администрации Талдомского округа совместно с членом Общественной палаты Анастасией Марковой отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на Луганском и Донецком направлениях. Эта инициатива вновь подтвердила солидарность и поддержку тех, кто сейчас находится на передовой, защищая наши интересы и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Штурмовикам, танкистам и операторам БПЛА передали маскировочные сети, питьевую воду, продукты питания, генератор и многое другое. Активисты и волонтеры, не оставаясь в стороне, вносили свой вклад, помогая укомплектовать груз. Каждая коробка, отправленная на фронт, несет в себе не только физическую помощь, но и поддержку, которую так важно ощущать в непростые времена.

Представители администрации отметили значимость таких мероприятий, подчеркнув, что забота о защитниках Родины — это общий долг и ответственность. Важно, чтобы бойцы знали, что о них помнят и поддерживают, даже находясь далеко от места событий.

«Вся мирная жизнь, которую мы ценим, возможна благодаря их мужеству. Эта помощь — не просто жест поддержки, а священный долг перед теми, кто сегодня защищает безопасность страны и будущее России. Гордимся воинами и делаем все возможное, чтобы поддержать их», — отметили в администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.