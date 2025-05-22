Власти: ПВО сбила 8 беспилотников, летевших на Москву
Российская система ПВО ликвидировала 8 украинских дронов, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Таким образом, атака ВСУ на столицу была отражена. Специалисты экстренных служб выехали на место падения фрагментов дронов.
Ранее Собянин уже сообщал о десятках сбитых БПЛА, которые пытались атаковать Москву в четверг. Силы ПВО сбивают дроны на протяжении всего дня.
Атаки на столичный регион отражаются вплоть с 21 мая. На фоне угроз периодически вводятся ограничения на работу аэропортов.