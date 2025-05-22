Власти заявили об уничтожении новых БПЛА, летевших на Москву
Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны России сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
В четверг, 22 мая, российские военные уничтожили десятки беспилотников, летевших на Москву. Средства ПВО продолжают отражать атаку украинских дронов на Московский регион.
Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения БПЛА в небе Подмосковья.
Массированная атака украинских дронов на Московский регион длится с вечера 21 мая.