сегодня в 16:36

Власти заявили об уничтожении новых БПЛА, летевших на Москву

Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны России сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.