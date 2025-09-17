Власти предупредили россиян о новом опасном украинском оружии
Фото - © РИА Новости
Жителей приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей предупредили о применении украинцами опасных оптоволоконных дронов с тройным зарядом. Соответствующее сообщение группы войск ВС РФ «Север» репостнула пресс-служба администрации Курской области.
«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы, а обнаружить такой БпЛА можно только визуально», — сообщили в канале «Северный ветер», который ведут от лица бойцов группировки «Север».
Жителей приграничья призвали не игнорировать сигналы об опасности атаки БПЛА и по возможности воздержаться от посещения опасных зон около границы.
