Власти предупредили россиян о новом опасном украинском оружии

сегодня в 18:46

Жителей приграничья предупредили об опасных украинских БПЛА с тройным зарядом

Жителей приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей предупредили о применении украинцами опасных оптоволоконных дронов с тройным зарядом. Соответствующее сообщение группы войск ВС РФ «Север» репостнула пресс-служба администрации Курской области.

«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы, а обнаружить такой БпЛА можно только визуально», — сообщили в канале «Северный ветер», который ведут от лица бойцов группировки «Север».

Жителей приграничья призвали не игнорировать сигналы об опасности атаки БПЛА и по возможности воздержаться от посещения опасных зон около границы.

На днях протоиерей РПЦ Андрей Ткачев предупредил россиян о моральной ответственности за игнорирование СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.