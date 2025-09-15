Священник предупредил о моральной ответственности за игнорирование СВО

В эфире программы «Отец Андрей: ответы» протоиерей РПЦ Андрей Ткачев обратил внимание на растущее противоречие между участниками специальной военной операции и частью общества, сознательно дистанцирующейся от происходящего.

Священнослужитель подчеркнул, что бойцы, приезжающие с фронта на побывку, все чаще задаются вопросом, почему многие сограждане живут так, будто ничего не происходит, заполняя рестораны и избегая любых разговоров о войне?.

«Типа: „А… не моя война“ — такое отношение не останется без внимания. К этим сусликам есть очень большие вопросы, и рано или поздно они прозвучат в самой прямой форме», — предрек Ткачев.

Этот раскол, как полагает Ткачев, может иметь долгосрочные последствия для общественной морали, и потому тема требует открытого обсуждения без упрощений и ярлыков.