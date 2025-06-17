Власти Подольска передали участнику СВО коллиматорный прицел

Благодаря главе городского округа Подольск Григорию Артамонову и подольскому отделению ассоциации ветеранов СВО власти округа передали коллиматорный прицел жене военного Наталье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочу выразить огромную благодарность ассоциации ветеранов СВО за помощь, оказанную моему супругу. Когда он был в отпуске, то обратился за помощью. На этот раз я забрала необходимую для него технику. Спасибо главе и администрации за оказанную поддержку», — сказала Наталья.

Ранее ее супруг с позывным Ров уже обращался за помощью в Волонтерский центр. Тогда ему собрали средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания.

Помочь бойцам СВО может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (496) 750-04-93.

Также можно оказать посильную финансовую помощь через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.