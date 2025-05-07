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Власти отменили занятия в школах и детсадах Саранска из-за риска удара БПЛА

7 мая занятия в дошкольных образовательных учреждениях, детских садах, школах и учреждениях СПО горокруга Саранск Республики Мордовия отменяются. Об этом сообщается на сайте администрации г. о .

Будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта. Отдельные троллейбусы временно будут заменены или движение по маршруту отменят.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов до этого писал в Telegram-канале, что над территорией региона объявили беспилотную опасность. На месте работают службы.

В прошлый раз ВСУ пытались нанести удар по Мордовии в начале апреля. Тогда Здунов сообщил, что никто не пострадал.