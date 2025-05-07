Власти отменили занятия в школах и детсадах Саранска из-за риска удара БПЛА
7 мая занятия в дошкольных образовательных учреждениях, детских садах, школах и учреждениях СПО горокруга Саранск Республики Мордовия отменяются. Об этом сообщается на сайте администрации г. о.
Будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта. Отдельные троллейбусы временно будут заменены или движение по маршруту отменят.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов до этого писал в Telegram-канале, что над территорией региона объявили беспилотную опасность. На месте работают службы.
В прошлый раз ВСУ пытались нанести удар по Мордовии в начале апреля. Тогда Здунов сообщил, что никто не пострадал.