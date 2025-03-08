Власти Одессы сообщили о результатах российской атаки

В Одессе разрушено промышленное предприятие и АЗС

В Одессе разрушено промышленное предприятие и АЗС после атаки российских военных, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС», — сказал глава одесской администрации, его слова приводит «Лента.ру».

Ранее мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры города.

Отмечалось, что в Одессе раздалось не менее десяти взрывов, после которых начался сильный пожар.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал критиковать российскую армию за удары по Украине после прекращения американской военной помощи.