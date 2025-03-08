Власти Одессы сообщили о результатах российской атаки
В Одессе разрушено промышленное предприятие и АЗС
В Одессе разрушено промышленное предприятие и АЗС после атаки российских военных, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС», — сказал глава одесской администрации, его слова приводит «Лента.ру».
Ранее мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры города.
Отмечалось, что в Одессе раздалось не менее десяти взрывов, после которых начался сильный пожар.
Ранее президент США Дональд Трамп не стал критиковать российскую армию за удары по Украине после прекращения американской военной помощи.