Трамп обосновал удары России по Украине

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Трамп: любой на месте России наносил бы удары по Украине

Россия наносит удары по Украине на фоне приостановки помощи, как это сделала бы люьая страна, заявил президент США Дональд Трамп

По словам американского лидера, Россия сейчас «бомбит Украину как проклятая».

Ранее Трамп предупредил Киев, что США «уйдут из страны», если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией. Переговоры представителей Вашингтона и Киева запланированы на среду в Саудовской Аравии.

США ограничили военную помощь ВСУ, одновременно анонсировав новые санкции против России, в случае отказа от мирного регулирования конфликта.