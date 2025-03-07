В Белом доме заявили, что у Трампа есть большой список санкций против России

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа еще не исчерпала возможности по введению новых антироссийских санкций, сообщает ТАСС .

«Президент Трамп убежден, что нам нужно усадить всех за стол переговоров. Мы можем добиваться этого пряником, а можем — кнутом», — сказал Хассет.

Он подчеркнул, что в России осталось еще много структур, которые не были затронуты американскими ограничениями, при этом он отказался их назвать.

Американский чиновник добавил, что Трамп может принять множество шагов для урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее американский лидер заявил, что может усилить антироссийские санкции вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования украинского конфликта. После его слов российский рынок акций рухнул.