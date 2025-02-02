Владимир Зеленский назвал огромными потери ВСУ

сегодня в 18:51

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил об огромных потерях в рядах ВСУ в ходе вооруженного конфликта с Россией.

«Мы также понесли огромные потери (в ходе украинского конфликта-ред.)», — сказал украинский лидер в интервью агентству Associated Press.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день численность Вооруженных сил Украины составляет 800 тыс. военнослужащих.

Ранее Зеленский заявил, что после его встречи с американским президентом Дональдом Трампом власти Украины должны будут перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта. По его словам, Трамп «усадит за стол переговоров» президента РФ Владимира Путина.