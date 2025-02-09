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Видео: водитель ловко увернулся от дрона ВСУ на трассе в Запорожской области

Украинские боевики нанесли удар по оживленной дороге в Запорожской области. Один из водителей ловко увернулся от атаки беспилотника, видео публикует Baza .

Инцидент, предварительно, произошел на трассе Мелитополь — Васильевка. Удар дроном нанесли рядом с селом Любимовка.

В один момент беспилотник приблизился к Lada Niva и Skoda. Украинский дрон решил атаковать иномарку, но когда начал с ней сближаться, водитель автомобиля резко увернулся. Беспилотник машине не навредил.

Ранее один из дронов ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области. Есть раненый.