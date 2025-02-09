Один из дронов ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области. Есть раненый

Украинские боевики нанесли удары 14 беспилотниками по населенным пунктам в Валуйском муниципальном округе Белгородской области за сутки. Сбить удалось 5 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удары пришлись по поселку Уразово, селам Шелаево, Двулучное, Новопетровка, Долгое. Также атаке подвергся хутор Жердевка.

В Шелаеве из-за удара дрона по грузовику был ранен мирный житель. Также повреждения получили 3 автомобиля и соцобъект.

Ранее военкоры рассказали, что ВСУ подтягивают личный состав к границе с Белгородской областью. Это говорит о том, что украинские подразделения могут готовить атаку на регион или планировать вылазки.